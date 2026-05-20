北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）に臨む日本代表の長谷部誠コーチ（４２）が２０日、千葉市内で取材に応じた。代表で長く共にプレーしてきたＤＦ長友佑都が、今大会に日本人初の５度目のＷ杯に選出された。長友の尽きぬ向上心とギラギラ感から「ギラちゃん」と呼ぶ長谷部コーチは「一番は選手として、ピッチで彼には示してもらいたいという部分が一番強いですし、彼のエネルギーや、経験値はピッチの上で、他の選手にとっていい影