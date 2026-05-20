◆第８７回オークス・Ｇ１（５月２４日、東京競馬場・芝２４００メートル）追い切り＝５月２０日、美浦トレセンフローラＳ勝ち馬のラフターラインズ（牝３歳、美浦・小笠倫弘厩舎、父アルアイン）が、好調をアピールした。トライアルで勝利に導いたダミアン・レーン騎手を背に、Ｗコースで２頭併せ。フジレイメイ（４歳２勝クラス）を２馬身追走し、馬なりのまま並びかけて、最後は半馬身先着した。６ハロン８１秒８―１１秒４と