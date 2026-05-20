3COINSが、20日までに公式Xで披露し、反響を集めている。【写真】「神アイテムやん」「スマホやんけ」…3COINSのビデオトランシーバー新商品として公開したのは、対象年齢6歳以上の『ビデオトランシーバー／KIDS外遊び』（税込3850円）。「カメラ付きで、顔を見ながらお話しできるトランシーバーが新登場トーク、チャット、カメラ、アルバムの4つのモードが楽しめます」と画像を添えた。公式サイトによると、画面は2.0イン