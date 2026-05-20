『探偵！ナイトスクープ』（ABCテレビ）に福岡県在住の女性（37）から、「6歳の娘のために、きんたまを探してもらえませんか？」という、聞き間違いかと思うような依頼が届く。 田村裕（麒麟）探偵が、依頼者と娘のニナちゃんに聞き取り調査を開始する。ニナちゃんが初めてきんたまを欲しくなったのは今年の2月、理由は「パパとお兄ちゃんが持ってるから」。2人にはもちろん「ちょうだい」とお願いしたが、「無理」と断