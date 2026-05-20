プロ野球のファーム・リーグは20日、西地区でナイターを含めて2試合が行われた。広島はオリックス戦（杉本商事バファローズスタジアム舞洲）に5―2。先発・大瀬良が6回7安打6奪三振2失点で1勝目（1敗）を挙げた。末包が6回に3号ソロ。育成選手のラミレスが2安打1打点、育成選手の名原とファビアン、会沢が2安打。オリックスは先発・ペルドモが2回2/3を5安打3失点で1敗目。育成選手の寺本、杉本が2安打を放った。