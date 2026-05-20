ガソリン価格が20銭の値下がりです。資源エネルギー庁が発表した18日時点のレギュラーガソリンの店頭価格の全国平均は、1リットルあたり169円20銭と先週と比べて20銭値下がりしました。また、政府が支給している補助金は、21日からの1週間は1リットルあたり41円80銭となり、20日までの1週間よりも80銭減ります。石油情報センターは、一部のガソリンスタンド向けの仕入れ価格が値下がりしたことで2週連続の値下がりになったとしてい