2026/5/8-5/14のYouTubeチャートTOP100の週間総視聴回数は前週比11.5％減、TOP100の初登場作は13作（前週11作）となった。【画像】YouTubeチャート週間TOP11〜30一覧M!LK「好きすぎて滅！」（465.4万回）が9週連続、通算11度目の1位となった。2位（前週5位）はミーム化が話題となっているサカナクション「夜の踊り子」（462.0万回）、3位（前週2位）はM!LK「爆裂愛してる」（411.9万回）となり、前週まで8週連続となっていたM!