女子ゴルフのブリヂストン・レディースは21日から4日間、千葉・袖ケ浦CC袖ケ浦Cで開催される。米ツアーを主戦場とし、この大会は5年ぶりの4回目出場となる古江彩佳（25＝富士通）は20日、プロアマ戦後「日本の今年の初戦で、ブリヂストンの試合に出場できてうれしい」と話した。3月の台湾ホンハイ・レディース以来の日本ツアー参戦で国内今季初戦。テーマを決めて72ホールの戦いに臨む。「自分を取り戻すという意味で、日本