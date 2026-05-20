栃木・上三川町で起きた強盗殺人事件で、指示役とみられる夫婦が実行役の少年らと事件当日に高速道路のサービスエリアで合流していたことが分かりました。竹前海斗容疑者（28）と妻の美結容疑者（25）、16歳の少年4人は5月14日、栃木・上三川町の住宅に侵入し、物色中に住人の富山英子さん（69）の胸を刺すなどして殺害した疑いがもたれています。竹前容疑者夫婦は指示役とみられていて、捜査関係者によりますと、事件当日、高速道