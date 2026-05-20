神戸は20日、神戸市西区のいぶきの森競技場で公開トレーニングを行った。23日の敵地・福岡戦で90分以内に勝てば西地区首位が決定。来季アジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）プレーオフ出場権を得る。DF酒井高徳はレギュラーシーズン最終戦へ原点回帰の心構えを力説した。「今は戦術やフォーメーション云々ではなく、自分たちの強みが何であるかを再認識した上で、福岡戦に向かいたい。新しいものを積み上げることを優