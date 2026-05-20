【こどもひろゆき】 5月20日 連載開始 第1話を読む 【拡大画像へ】 講談社は5月20日、あまいろ氏のマンガ「こどもひろゆき」の連載をコミックDAYSで開始し、第1話と第2話を無料公開した。以降は毎週水曜日正午に新たな無料話が追加される。 本作は「論破王」と呼ばれるひろゆきの子ども時代を描く半ノンフィクションマンガ。現在コミックDAYSでは第3話も公開されている。購読には80ポイ