牛角は、2026年5月20日から6月24日までの期間限定で「牛角元気祭り」キャンペーンを実施中です（一部店舗を除く）。「名探偵コナン」コラボの肉盛りも特別価格に今回のキャンペーンでは、"にんにく"と"辛うま"をテーマに、カルビやホルモンが319円に、生ビールが209円に、ハイボールやレモンサワーが319円になるなど、食欲をかき立てられる全14品をお得に堪能できます。また、「少年探偵団の元気いっぱいコラボ肉盛り」も特別価格