【「ピッコマくじ」5月後半ラインナップ】 5月20日 公開 価格：1回770円 【拡大画像へ】 カカオピッコマは、ハズレなしのオンラインくじサービス「ピッコマくじ」5月後半の新作ラインナップを公開した。「実は私が本物だった」を5月20日より、「公女様は未来を見通す」を5月27日より、それぞれ発売する。 「実は私が本物だった」くじでは、A～C賞でキイラ・エレズ