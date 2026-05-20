第73回サン・セバスティアン国際映画祭で審査員特別賞を受賞したホセ・ルイス・ゲリン監督作『Historias del buen valle（原題）』が、『よき谷の物語』の邦題で7月3日よりヒューマントラストシネマ渋谷ほかで全国公開されることが決定した。 参考：ジョディ・フォスターがフランス映画初主演『プライベート・ケース』7月24日公開 『シルビアのいる街で』を手がけ、同じスペイン出身のヴィクトル