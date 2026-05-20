俳優の吉岡里帆が自身のInstagramを更新し、オフショットを披露した。 参考：『SUKIYAKI 上を向いて歩こう』吉岡里帆が本人指名で黒柳徹子役に前野朋哉＆こがけんも 投稿には、瀬々敬久監督の最新作『SUKIYAKI 上を向いて歩こう』で演じる黒柳徹子の姿に扮する吉岡の姿が。黒柳のチャームポイントである玉ねぎヘアこと“トットちゃんヘア”や、大ぶりのアクセサリーを着用する様子が印象的だ。 キャプショ