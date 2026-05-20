サンクゼールがこの日の取引終了後に、２７年３月末時点の株主から株主優待制度を変更すると発表した。 現行制度では毎年３月末日時点で１００株以上を半年以上保有する株主を対象に、保有株数４９９株以下で自社商品詰め合わせギフト２５００円相当及びオンラインショップで利用可能なサービス券５００円分、保有株数５００株以上で詰め合わせギフト５０００円分及びサービス券１０００円分をそれぞれ提