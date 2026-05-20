Hiraku agentは、業務でAIを活用しているゲームエンジニア1,010人を対象に実施した「AI時代におけるゲームエンジニアの非代替スキルとキャリア選択」に関する調査結果を発表した。 【画像あり】アンケート結果一覧（図解） 調査は4月28日から4月29日にかけて、PRIZMAによるインターネット調査として行われた。対象は調査回答時に業務でAIを活用しているゲームエンジニアと回答したモニタ}