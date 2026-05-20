5月20日（現地時間19日、日付は以下同）。ミネソタ・ティンバーウルブズが、ジョー・イングルズへ感謝を込めてソーシャルメディアへ笑みを浮かべた彼の写真を投稿した。 38歳のイングルズは、ここ2シーズンをウルブズでプレー。レギュラーシーズン計46試合で平均5.8分1.2得点1.2アシストと、コートに出てプレーする機会は限られていたが、ベテランとしてチー