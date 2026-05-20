日本政府観光局が２０日に発表した４月の訪日外客数（推計）は３６９万２２００人だった。前年同月比５．５％減となり、３カ月ぶりに前年同月を下回った。 中国は政府が日本への渡航を避けるように注意喚起をしており、同５６．８％減の３３万７００人となった。香港は航空座席数の減少やイースター休暇の期ずれにより、同１４．３％減の２２万６０００人。そのほか、中東情勢による航空便の運休・減便の影響受