バイエルンは20日、女子チームが今夏に日本ツアーを行うことを発表した。「アリアンツ・ウィメンズ・ツアー」と名付けられた日本ツアーは7月21日（火）から27日（月）まで行われ、25日（土）には『NACK5スタジアム大宮』にてRB大宮アルディージャWOMENとの国際親善試合が開催される。バイエルンは女子ブンデスリーガ4連覇中の強豪で、現在は日本女子代表（なでしこジャパン）MF谷川萌々子が中心選手として活躍している。大宮は