スターバックスコリア（SCKカンパニー）が5.18民主化運動の記念日に実施したタンブラー割引イベントが、韓国国内で大きく物議を醸している。【写真】スタバを“飲んだだけ”韓国アイドル炎上…一体なぜ？論議が収拾がつかないほどに拡大すると、新世界（シンセゲ）グループのチョン・ヨンジン会長は5月18日夜にSCKカンパニーのソン・ジョンヒョン代表解任に踏み切った。新世界グループのキム・スワン副社長は翌19日午前、事態の収