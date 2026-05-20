ボーンマスのアンドニ・イラオラ監督が、プレミアリーグ優勝を果たしたアーセナルのミケル・アルテタ監督を祝福した。イギリスメディア『スカイスポーツ』が伝えた。19日に行われたプレミアリーグ第37節で、ボーンマスはマンチェスター・シティと対戦。逆転優勝を目指すマンチェスター・シティを相手に、ボーンマスは主導権を握ると、39分にイーライ・ジュニア・クルーピが先制点を記録。その後も押し込む中、後半アディショナ