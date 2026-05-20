AFC女子チャンピオンズリーグ（AWCL）ノックアウトステージ準決勝が20日に行われ、日テレ・東京ヴェルディベレーザ（日本）とメルボルン・シティ（オーストラリア）が対戦した。今回が2度目の開催となるAWCL。グループステージを2勝1分で終えた東京NBは、ノックアウトフェーズ準々決勝でスタリオン・ラグナ（フィリピン）に5−0で快勝しベスト4へ駒を進めた。ここまで4試合を戦い10得点無失点と安定感が際立っており、アジア制