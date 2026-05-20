ドウシシャは5月中旬に、工事不要で簡単に設置可能なドアホン「カンタン取り付けワイヤレステレビドアホン」を、公式オンラインショップ「ドウシシャマルシェ」などで発売する。「ドウシシャマルシェ」での価格は1万2980円。●設置場所を選ばない柔軟性「カンタン取り付けワイヤレステレビドアホン」は、一般的なドアホンとは異なり、設置にあたって配線工事が必要なく、玄関に取り付けるカメラ付きの子機は壁面などにねじ止め