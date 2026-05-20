耳をふさがず引っ掛ける「オープンイヤー」型のイヤホン、店頭で見かけることも多いですよね。圧迫感がなく落としにくいメリットはあるものの、あくまでも「ながら聴き」向きでは、と感じる人も少なくないはず（現に、筆者がそうでした）。でも、その「ながら聴き」こそが、このイヤホンの真価が発揮されるシーンだったんです（フリーライター・仙水ろっか）。●「メインにはならない」と思っていたはずが、一発逆転今回紹介す