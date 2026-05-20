今日の朝ドラ見た？日常の話題のひとつに最適な朝ドラ（連続テレビ小説）に関する著書を2冊上梓し、毎日レビューを続けて12年目の著者による「読んだらもっと朝ドラが見たくなる」「誰かと話したくなる」連載です。本日は、第38回（2026年5月20日放送）の「風、薫る」レビューです。（ライター木俣 冬）武家の出らしい千佳子様朝ドラ名物「立ち聞き」。朝ドラでは登場人物が立ち聞きして大事なことを知ることがよくある。