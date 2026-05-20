20日の日経225オプション2026年6月限（最終売買日6月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万205枚だった。うちプットの出来高が5666枚と、コールの4539枚を上回った。プットの出来高トップは4万6000円の429枚（12円高72円）。コールの出来高トップは7万円の442枚（16円安19円）だった。 コールプット 出来高前日比