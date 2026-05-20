20日の日経225オプション2026年7月限（最終売買日7月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1524枚だった。うちプットの出来高が1246枚と、コールの278枚を上回った。プットの出来高トップは4万6000円の780枚（241円）。コールの出来高トップは6万4000円の60枚（190円安980円）だった。 コールプット 出来高前日比