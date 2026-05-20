20日の日経225オプション2026年8月限（最終売買日8月13日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は39枚だった。コールの合計出来高は6枚。コールの出来高トップは8万円の3枚（10円安46円）だった。プットのの合計出来高は33枚。プットの出来高トップは6万円の11枚（380円高3450円）だった。 コールプット 出来高前日比 価