グローバルインフォメーション [東証Ｓ] が5月20日大引け後(16:45)に配当修正を発表。TOBに伴い、従来52円としていた26年12月期の年間配当を見送る方針とした。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 当社は、本日開催の取締役会において、本公開買付けに賛同する旨の意見を表明するとともに、当社の株主の皆様及び新株予約権の所有者の皆様に対して、本公開買付けへの応募を推奨することを決議