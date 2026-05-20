ブラジルサッカー連盟は18日（日本時間19日）、ワールドカップ北中米大会に臨む代表メンバー26人を発表し、34歳のFWネイマール（サントス）が2年7カ月ぶりに復帰した。サプライズ選出の理由について、カルロ・アンチェロッティ監督が会見で語った。海外メディアが大きく報道している。 ■2023年10月以来の復帰 ネイマールは2023年10月の南米予選で、左膝の前十字靭帯を断裂。その後も負傷を繰り