ブシロード主催のアナログゲームの祭典「GENDA GiGO Entertainment presents カードゲーム祭2026」(以下「カードゲーム祭2026」)が2026年5月3日・4日の2日間、東京ビッグサイトで開催された。5月4日のDAY2では、アニメ『カードファイト!! ヴァンガード』シリーズで主演を務めたKis-My-Ft2の宮田俊哉さん、声優の代永翼さん、石井マークさんの3人によるトークイベントや、宮田さん主催の「カードファイト!! ヴァンガード」大会「宮