日本の大手回転寿司チェーン「スシロー」の中国店舗が当局による検査で複数の問題を指摘され、運営会社が行政処分を受けた。中国メディアの南方日報が20日付で伝えた。記事によると、処分を受けたのは浙江省杭州市の蕭山万象匯店の運営会社である北京寿司郎（スシロー）餐飲有限公司蕭山区第一支店。蕭山区の市場監督管理局が発表したところによると、同店での違反行為は主に3点あった。1点目は1月の検査でマンゴーミルクレープ、