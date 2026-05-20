中国の国産大型クルーズ船ブランドのアドラ（愛達）クルーズ船は5月19日夜、広東省広州市内で開催された2026年「5・19中国観光デー」メイン会場イベントの開幕式で、中国で2隻目の国産大型クルーズ船「アドラ・フローラシティ（愛達・花城号）」は11月22日、広州南沙国際クルーズ船の母港から初就航し、初就航シーズンのチケットを5月20日から販売すると発表しました。アドラ・フローラシティは全長341メートル、総トン数14万1900