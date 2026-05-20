◇大相撲夏場所11日目（2026年5月20日両国国技館）10日目まで8勝2敗で6人が並ぶ、大混戦模様となっている夏場所。前日まで首位に並んでいた東前頭13枚目の琴栄峰（22＝佐渡ケ嶽部屋）は、東前頭8枚目の欧勝馬（29＝鳴戸部屋）と対戦。勝って9勝目を挙げた。これが初顔合わせ。先に左下手のまわしをとって、土俵際でともに投げを打ち合った。ほぼ同時に土俵から出たが、行司軍配は琴栄峰。物言いがついて協議したものの、軍