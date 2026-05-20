韓国発のダーク・サスペンス小説を原作にしたWOWOW『連続ドラマW コンサルタント ―死を執筆する男―』が6月7日午後10時より放送・配信される。ミステリー作家志望の青年が“完璧な暗殺シナリオ”を書くコンサルタントとして裏社会に巻き込まれていく物語で、伊藤健太郎が主演を務める。本作で主人公の人生を大きく狂わせる謎の男・黒川秋峰を演じるのがGACKTだ。さらに主題歌として、GACKT名義では約9年ぶりとなる新曲「FALL AG