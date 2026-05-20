正規の処方箋をカラーコピーした“偽造処方箋”を提出し、薬局で目薬を購入したとして、京都市伏見区の女（67）が詐欺の疑いで逮捕されました。 女は複数の薬局を相手に、同様の犯行に及んでいたとみられています。 ■逮捕容疑以外にも同様の犯行ありか 京都府警伏見署が5月20日、詐欺容疑で逮捕したのは、伏見区在住の無職の女（67）です。 伏見署によると、女は今年1月29日、伏見区内の薬局で、正規の処方箋のカ