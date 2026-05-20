元西武の松坂大輔さん（45＝スポニチ本紙評論家）が20日、東京都目黒区の「ザ・ガーデンルーム」で開催された「暑熱対策サミット2026」に出席した。年々暑さが増していく環境の中で「気候変動時代の競技安全を考える」ためのシンポジウム。松坂さんは元女子サッカー日本代表の澤穂希さん、タレントの辻希美さんとともに壇上に上がり、自身の経験談などを話した。日本の平均気温はこの100年で1・44度も上昇。特にスポーツの現