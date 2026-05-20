俳優の秋野暢子（69）が18日、自身のインスタグラムを更新。時間がない日の“ちゃちゃっとササッと”作った手作りご飯を披露した。【写真】「どれも美味しそう」“ちゃちゃっと”4品手作り！秋野暢子の“時間がない日の夕食”秋野は「さてさて今夜、取材帰りで余り時間が無かったので。チャチャとササッと和と中です」とつづり、食卓に並んだメニューを紹介。「まずは煮魚（カレイね。）青椒肉絲 餃子 ちくわときゅうりに塩昆