八代市の陸上で行われるサーモンの養殖場で稚魚を放流しました。ピチピチはねる魚は、天然の地下水を使い陸上で養殖される「桃太郎サーモン」です。この事業に取り組んでいる八代市の有限会社ひらやまは、2019年から陸上養殖を始め、今では全国16か所に展開しています。きょうは、八代市日奈久の耕作放棄地を活用して新たに整備された養殖場での事業の安全と成功を祈願しました。その後、およそ15センチの稚魚を100匹