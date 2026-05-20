トランプ大統領は17日、自身のSNS「トゥルース・ソーシャル」に、自らが宇宙人（エイリアン）に手錠をかけて連行する画像を投稿した。拘束された“宇宙人”その背景は荒涼とした砂漠で、CIA（中央情報局）が「墜落したUFOを運び込み、宇宙人と共同研究をしている」と映画などで陰謀論の舞台となる秘密基地「エリア51」を思わせる。そしてその中央を、トランプ氏が、背の高い灰色の宇宙人を連行しながら歩いている。宇宙人は全裸に