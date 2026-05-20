椙山女学園大客員教授でジャーナリストの安藤優子氏（67）が20日、自身のインスタグラムを更新。人気俳優との再会を伝えた。安藤氏は「昨日は高橋克実さん主演の『花よりタンゴ』の舞台へ。もう最高の舞台でした！」と報告。芝居内容や演出に触れつつ「あっという間の3時間でした！とにかく素晴らしい！」とし、「これから山形や能登、大阪などでも公演があるので、ぜひぜひ！」と勧めた。そして「そのあとは、赤坂の古家庵