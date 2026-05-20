20日、高市早苗総理と野党党首による党首討論が行われ、チームみらいの安野貴博党首が高市総理に対し、AI（人工知能）が社会に与える影響や今後の国家戦略について質問した。【映像】「いつでもカテキョに」→国会笑いの瞬間（実際の様子）安野党首は、現在のAIの進化スピードは「産業革命に匹敵するか、それ以上」とし、安全保障から医療に至るまであらゆる分野に影響を及ぼしていると指摘。「私たち政治家は、決してAIの影響