元宝塚歌劇団月組トップスターで女優の紫吹淳（57）が20日、仏インテリアブランド「リーン・ロゼ」の国内7店舗目の直営店「リーン・ロゼ梅田」（大阪市）のプレオープンイベントに登場。自宅インテリアへのこだわりを語った。紫吹は金髪のショートヘアに、同ブランドの日仏提携45周年生地「KAKEHASHI」のテキスタイルデザインを手掛けた西山景子氏がデザインした淡いブルーに繊細な花柄があしらわれたドレス姿で登場。客席から