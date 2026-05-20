ソニーは、1000Xシリーズ誕生10周年を記念するプレミアムモデル「1000X THE COLLEXION」を2026年6月5日に発売します。カラーはプラチナとブラックの2色。 「1000X THE COLLEXION」 記事のポイント ソニーが1000Xシリーズで培ってきた10年間の技術や設計思想が結集した記念モデル。快適な装着性に加え、1000Xシリーズならではの高音質や高性能なノイズキャンセリング機能など、注目ポイントが山盛り！ ソニーファンにはた