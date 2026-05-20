【アーケードアーカイブス ザ・ビッグ・プロレスリング】 5月21日 配信予定 価格： 837円（PS4版） 838円（Switch版） 【アーケードアーカイブス2 ザ・ビッグ・プロレスリング】 5月21日 配信予定 価格： 1,100円（PS5/Xbox Series X|S/Switch2版） プレイ人数：1～2