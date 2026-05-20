全国のマツモトキヨシ・ココカラファインで「マツキヨココカラ リラックマとごゆるりおかいものキャンペーン」が、5月16日（土）からスタートしている。期間は7月15日（水）まで。「マツキヨココカラ リラックマとごゆるりおかいものキャンペーン」開催(C)2026 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.期間中は、限定グッズの販売や、総勢580名へのプレゼント企画、限定店舗では描き下ろしデザインの顔出しパネルなどが登場し