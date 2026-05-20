プーマとの共同制作マンチェスター・シティは5月20日、2026-27シーズンに向けた新しいホームユニフォームを発表した。新ユニフォームはプーマとの共同制作によるもので、スカイブルーのフルグラデーションが施されている。さらに、メタリックのモノクロームのクレストで仕上げられており、これまでの伝統とは一線を画す革新的なデザインが特徴となっている。クラブは今回の発表に際し、「彼らは私たちがすべてを見てきたと言