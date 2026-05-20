猫の肩がこる原因 まずは猫の肩がこる原因を整理しましょう。猫の肩まわりの筋肉は人間同様、生活環境や体調の影響でこわばることがあります。次のような状況では、肩に負担がかかりやすくなります。 長時間同じ姿勢・運動不足 ストレス 寒さ・冷え 猫は長時間眠る動物のため、同じ姿勢が続くと肩周辺の筋肉が固まりやすくなります。また、上下運動やジャンプが少ない生活も筋肉のこわばりにつなが