体調を崩したときの、そばにいる人の言葉や態度は、思っている以上に心に残るものです。何気ない一言に救われることもあれば、逆に忘れられないほど引っかかることもありますよね。今回は、筆者の友人の体験談をお届けします。 忘れられないあの一言 昨年、私がインフルエンザに罹って高熱を出し、意識もぼんやりしていたときのことです。 起き上がることすらできない状態の私に、夫が言い放ったのは「病は気から。俺